“Je kan geen hoer spelen als je je kleren niet wil uittrekken”

‘Chaussée d’Amour’, de rauwe reeks rond een Limburgs bordeel en een oude mysterieuze moordzaak scoort hoge kijkcijfers en prima kritieken. Is daar mede verantwoordelijk voor: Ruth Becquart (40), die gestalte geeft aan hoertje Sandy. “Als ik toekwam op de set ging ik meteen kijken welk minuscule of bizarre outfit ik moest aantrekken. Soms was het lachwekkend, andere keren was ik ronduit in shock.”

Ruth Becquart? Wellicht denkt u dan nog steeds in de eerste plaats aan de geschifte vrouw met het ooglapje in de bejubelde reeks ‘Clan’. Of misschien aan haar opgemerkte rol als prinses Astrid ...