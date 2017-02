“Het Limburgs accent was niet zo moeilijk”

Antwerpen - Zo’n tien jaar geleden werd Inge Paulussen (41) bij het brede publiek bekend als assistente Sam van Witse. Sindsdien weten de casting directors haar wonen. Ze wordt omschreven als “kwetsbaar en toch stoer”. Lees: voor veel rollen inzetbaar. Deze dagen is de Antwerpse actrice, afkomstig uit de Kempen, alomtegenwoordig: op tv als de moeder van Kato in ‘Beau Séjour’, vanaf volgende week in de film ‘Allemaal Familie’ en vanaf donderdag in de theaters als een van de vier ‘Nerveuze Vrouwen’.

“Ik heb er van kindsbeen af van gedroomd om te acteren,” zegt Inge. “Ik zat in de Latijnse. Iedereen ging daarna naar de universiteit of de hogeschool. Voor mij was het een euforisch moment toen ik hoorde ...