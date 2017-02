Festival in Melbourne ‘overspoeld’ met drugs: “Risico op overlijdens groot”

Meer dan 20 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze zaterdagnacht een overdosis drugs namen op een dancefestival in Melbourne. Enkelen van hen zouden er ernstig aan toe zijn, zo meldden de Australische media.

Medisch personeel behandelde 25 feestvierders op de terreinen van de Sidney Myer Music Bowl, maar 22 onder hen moesten vervolgens naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens Paul Holman, het hoofd van de ambulanciers van de deelstaat Victoria, werd het festival ‘overspoeld’ met drugs, en is het risico op overlijdens groot.

‘Dat dat vanavond nog niet gebeurd is, is waarschijnlijk meer een kwestie van geluk dan iets anders’, zei hij zondag in de vroege ochtend aan de verslaggevers ter plaatse. ‘Het is het hoogste aantal overdosissen dat we de afgelopen tijd zagen op een muziekfestival’, aldus Holman, die specifieerde dat de festivalvierders de partydrug GHB hadden genomen.

De politie arresteerde ook 40 mensen op het festival, 33 mannen en zeven vrouwen, zo meldde de Australische nationale omroep ABC.

Een man werd aangeklaagd omdat hij ecstasy, cocaïne, MDMA, LSD, ketamine en hasj bij zich had.