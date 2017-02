Voetganger (71) komt om het leven na vluchtmisdrijf in Alken

Alken - Zondag in de vroege ochtend overleed een 71-jarige man omstreeks 02.00 uur op de Steenweg in Alken nadat hij werd aangereden op straat. De dader pleegde vluchtmisdrijf.

Het slachtoffer was na een buurtfeestje met enkele vrienden op weg naar huis toen een personenwagen op hen inreed. Het is onduidelijk waarom de bestuurder van de rijbaan afweek. De dader reed onmiddellijk weg na het incident. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en trachtten het slachtoffer nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. De lokale politie van het Kanton Borgloon sloot de Steenweg een tijdlang in de beide richtingen af voor alle verkeer.