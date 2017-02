Darcis en Coppejans plaatsen zich voor tweede kwalificatieronde in Delray Beach

Steve Darcis (ATP-55) en Kimmer Coppejans (ATP-187) hebben zich zaterdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-toernooi van Delray Beach (hard/534.625 dollar).

Darcis versloeg de Amerikaan Marcos Giron (ATP-443) in twee sets (6-2 en 6-0), terwijl Coppejans niet zonder moeite afrekende met een andere thuisspeler, Rajeev Ram (ATP-123), in drie sets (4-6, 7-5, 7-6 (7/5)).

Darcis speelt in de volgende ronde om een plaats in de hoofdtabel tegen de Barbadaan Darian King (ATP-140). Coppejans kijkt de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP-82) in de ogen.