Passagiers getuigen: “Onze trein begon heel hard te schudden, stof en vonken overal”

Nabij het station van Leuven is een trein ontspoord die richting De Panne reed. Daarbij is één dode gevallen. “Onze trein begon heel hard te schudden, dan volgde een soort knal”, vertelt een inzittende van de trein aan de VRT.

“Er kwam veel stof naar beneden, ook vonken uit de trein. Onze stoel vloog ook weg”, getuigde de jongeman. “Er was ook veel gekres en geschreeuw, dan kwam die tot stilstand en dan pas zagen we dat het deel voor ons op de grond lag”, klinkt het nog.

Ook bij Siegfried Evens (22) zat op die trein. Aan onze redactie vertelde de student hoe hij naar goede gewoonte achteraan de trein zat. “Mijn kot is niet ver van het station en de achterkant van de trein is voor mij het dichtstbij. Ik heb een goede engelbewaarder denk ik”.

“Ineens begon de trein héél hard te schudden. Het voelde niet aan als een gewone wissel, je kon echt voelen hoe de trein ontspoorde.”

“Alles vloog in het rond en een dame was op de grond gaan liggen, ik heb haar voorbeeld gevolgd. Plots kwam de trein bruusk tot stilstand. Wij zijn op eigen kracht naar buiten kunnen gaan maar het voorste deel van de trein zag er helemaal niet goed uit.” De voorkant was volgens de student helemaal vermorzeld. “Eerst dachten we dat hij dood was, we waren heel opgelucht toen hij zelf rechtstong. De machinist zat vast in zijn cabine, hij probeerde eerst met een brandblusser de voorruit te breken maar dat lukte niet. Dan heeft een voorbijganger geprobeerd de ruit te breken met een baksteen.”

“Daarna hebben ze ons naar de Phillipssite gebracht voor slachtofferhulp. Ik was ongedeerd maar er waren andere mensen die er wel getraumatiseerd uitzagen”, klinkt het nog