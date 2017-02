Hartverscheurend: olifanten rouwen en weigeren hun dode vriend achter te laten

In een hartverscheurende video van het Chobe National Park in Botswana is te zien hoe een kudde olifanten rouwt om het verlies van een vriend. Ze staan rond het kadaver en één olifant aait de dode olifant met zijn slurf.

Parkwachters hadden de olifant moeten laten inslapen nadat het dier zijn poot had gebroken. Het dier was al toegetakeld door hongerige hyena’s en jakhalzen toen de groep olifanten het kadaver vond. De dieren weigerden hun overleden vriend achter te laten en rouwden in groep om het verlies.