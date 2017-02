Daar zijn de Tinder-baby's: "Na een maand was ik al zwanger"

Zo’n drie jaar geleden is het, dat datingapp Tinder de markt der Belgische vrijgezellen veroverde. Wat begon als app om makkelijk een onenightstand te versieren, groeide uit tot dé manier om een nieuwe relatie te starten. En dat resulteerde intussen in heel wat Limburgse Tinder-baby’s. Kiki en Michel uit Hasselt zijn in november mama en papa geworden van Noëmi. Els en Bart uit Koersel verwachten hun eerste kindje samen.

“Na een maand was ik al zwanger”

Bij Kiki (24) en Michel (29) Gerets uit Hasselt ging het allemaal snel. Op 6 januari 2016 hebben ze elkaar geliked op Tinder. Op 19 november is hun Tinder-baby ...