Coquard sprint naar de zege in Ruta del Sol

Bryan Coquard (Direct Energie) heeft de vierde rit van de Ruta Del Sol op zijn naam geschreven. De Fransman was de snelste in de massaspurt. Hij klopte Daniel Hoegaard (FDJ) en Hugo Hofstetter (Cofidis). De beste Belg was Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen Baloise) met een achtste plek.

Keizer, Rubio, Cousin, Owsian, Budding, Wallays zorgden voor de vlucht van de dag. Die hield lang stand, maar vijf kilometers voor de meet greep het peloton de zes toch bij de kraag. Een massaspurt was niet meer te vermijden. Daarin toonde Coquard zich nipt de snelste. Alejandro Valverde blijft leider.

#63RdS Stage 4 check out the video of the sprint! pic.twitter.com/8uEpYMkj8V