Leen Verbist (sp.a) neemt ontslag uit gemeenteraad na Telenet-onthulling

Leen Verbist neemt ontslag uit de Antwerpse gemeenteraad. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Verbist (sp.a) kreeg jarenlang een bestuurdersvergoeding van Telenet. Het gaat om 30.000 euro die eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA).

Leen Verbist wenste geen verder commentaar te geven bij haar beslissing, maar klonk vrijdag aangedaan na de onthulling. Vrijdag kwam aan het licht dat schepen Koen Kennis in de raad van bestuur zetelt van Telenet, maar daar al 2,5 jaar lang geen vergoeding voor ontving. Dat bedrag, zo’n 30.000 euro, bleek immers al die tijd foutief gestort te zijn geweest op de rekening van voormalig Telenet-bestuurslid Leen Verbist. “Het bedrag dat door Telenet is gestort, viel niet op tussen de andere verrichtingen”, zei een aangedane Verbist vrijdag.

Vera Drozdik is de eerste opvolgster om Verbist te vervangen in de gemeenteraad. Als zij verzaakt aan de functie neemt Sener Ugurlu haar plaats in.

Leen Verbist was in de vorige legislatuur nog OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Verbist zetelde sinds 2007 onafgebroken in de gemeenteraad. Voorheen werkte ze op het kabinet van haar partijgenoot Robert Voorhamme