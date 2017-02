Sanne Cant weigert te starten in Leuven omwille van startgeld

Sanne Cant won vorige week nog in Hulst. Foto: BELGA

Sanne Cant past voor de veldrit van de Soudal Classics in Leuven. Zij en haar management konden niet accepteren dat haar startgeld niet betekenisvol werd verhoogd na haar wereldtitel.

Cant kreeg steun van haar Nederlandse collega Sophie De Boer. “Ik begrijp haar”, zei de Nederlandse aan Sporza. “De vrouwencross heeft de laatste jaren grote stappen gezet, maar de verloning blijft achter. Sanne is in de positie om er een punt van te maken en ik ben blij dat ze het doet.”

Ploegleider Christoph Roodhooft van BKCP-Powerplus gaf meer uitleg over het conflict met organisator Golazo. “Het contract lag nog open na het WK. We hadden gehoopt op een verhoging van het startgeld voor Sanne. Maar dat bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd ons een verhoging met ongeveer een zesde voorgesteld. Ik zeg niet dat het verdubbeld moest worden. Maar er had een onderhandeling moeten komen, en dat was nu helemaal niet het geval. Dus vonden wij dat het dan beter was om niet mee te doen.”

“Ik zeg niet dat vrouwen onmiddellijk evenveel moeten krijgen als de mannen. Maar de kijkcijfers, spanning en kwaliteit van de vrouwencross komen tegenwoordig in de buurt van de mannen. Dat zou een en ander rechtvaardigen.”

Ook commentator Paul Herygers geeft Cant gelijk: “Vrouwencross zit in de lift, op termijn zal het er toch van komen. Dat is onstopbaar.”

Door het forfait van Cant won haar concurrente Katie Compton gemakkelijk.

Cant start morgen wel in de Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle.