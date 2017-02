Blèf Hôessëls kalle

Hoeselt - Op z'n Hoeselts

Van dùrps-harmënies èn fanfarës gëkald.

Jès hët vërsjil autlègge tùsse 'n harmënie èn 'n fanfare. 'n Fanfare hèt geen hoot-ènstrëmènte ( klarinètte, fagots ...)èn 'n harmënie wôol. De meeste mëziekverénëginge zin allëwijl deftige, serjeus bëzatte harmënies. Lèssës zoeg ich èn de Concordia van Bilze de harmënie Sint Isidorus ( wots in e neem)van Ruikëve o'n 't werk. Dën H.Isidoor moet e sjau bëkwôom man gewès zien, zo bëkwôom a de Poos Johannes-Paulus in 1999 h'm tot patroon van het Internet gëbombardjèd hèt.Da's nie niks zuu !! Sja, lief minse, ich voel van menne stoel van puur konstërnôse wij 'ch de harmënie van Ruikëve o'n t werk zoeg. 'n Harmënie mèt pit! Nën dikke proficiat ! Vier èn vijftëg (54, zègge èn sjrijve ) spélënde léde.Dwô hùb ich m'n oge èn vùrral m'n ore de kos gëgêve. Man lief. Wô dwô aut koem.Alleen hët slôogwerk al, wo's gëweldëg . Mèt vier man troemmëlde, sloege èn rammëlde ze mèt alle meugëlëke ènstrumènte.Hët ès opvallënd a allëwijl heel wat kleen dùrpe autblinke mèt 'n fantastisse harmënie. Pak Bjèvvës ,Gingelom, Zùsse, Zèche.... vùr de Kon.Harmënie van oos Hoeselt nie te vërgête. Mijne pa hèt heel lang alto èn kôor (hoorn) gëspèld èn a's klee menke goenk ich altijd mèt nwô de festëvals. De harmënie St Cecilia van Hoeselt moes e kôsêer (concert) go'n gêve èn Spaan. èn dêen tijd goenke ze spélëntèrre èn stoet nwô de fèswee. Dêen dôog meldde dën dikke troemmël-slêugër zich zik. Toen wo's goie rwo'd duur."Allee Kùster, slùt zjiè dêen dikkën trôemmël dan mer." Goed, mer oze pa zoet dwô mèt zënne kôor (hoorn) te hage.Daner muzzëkaante zate:" Gèf h'm o'n oere Pool, dêe moet mer doen of tër ook mètspèlt. Ich zo fèl a's 100.000 man, 10 jor aad, loep dwô përnentëg mèt èn de rije van dè harmënie. Mèt dikke wange blwo'sde(blies) ich of 'ch bërôepsmuzzëkaant wo's èn de minse zate : " Kik toch dwô èns, dat klee menke, da's nogal ne muzzëkaant."..èn ich zaat niks, mer daach èn m'n ége :"Ich kèn geen noot zo groot a's 'n koe!"

Paul Achten

Wil zje iet mee wéte van Hoeselt Vrugger, goegël dan mer èns nwô : Wij ich nog e menke wo's.