LIVE. Bizarre pelotoncrash terwijl Ben Hermans leiderstrui in Oman verdedigt

Ben Hermans verdedigt vandaag in Oman zijn leiderstrui in de koninginnenrit. BMC controleert voorlopig het tempo, maar kan Hermans straks standhouden bij de beklimming van de Green Mountain?

Vandaag rijden de renners de koninginnenrit naar Green Mountain. De aankomst wordt rond 13 uur (Belgische tijd) verwacht. BMC lijkt vertrouwen te hebben in onze landgenoot, want op weg naar de slotklim controleren ze het tempo in het peloton.

Onderweg naar de slotklim werd de orde wel verstoord door een bizar voorval midden in de woestijn. Het halve peloton ging onderuit door een waterstroom over de weg.

Hermans heeft vijf seconden voorsprong op Rui Costa en dertien op Jakob Fuglsang. Twee jaar geleden verloor Hermans in de rit naar Green Mountain een minuut op winnaar Rafael Valls. Nu heeft hij ongeveer een halve minuut op gereputeerde klimmers als Bardet en Aru.

“Dat mag je niet vergelijken”, zei hij gisteren, “toen had ik enorm veel werk verricht voor Tejay van Garderen (die er tweede werd in die etappe) en heb ik me op twee kilometer van het eind ‘aan kant gezet’, nu mag ik mijn eigen kans gaan, word ik beschermd. Dat is helemaal anders. Ik klim ook goed en ben niet van plan om snel het hoofd te buigen morgen. Kijk, ik ben naar hier gekomen om een klassement te rijden, top tien of zo, maar de Ronde van Oman draaide hier om Greg Van Avermaet, op elkaar inrijden en een ritzege te pakken met hem. Het werd een ritzege voor mij, niet voor Greg. Het is geen must om het klassement te winnen, als ik op het podium sta is het ook al mooi.” Ga je echt blij zijn met plek twee of drie? “Nu niet meer”, eindigde hij uiteindelijk wel met de glimlach.

Dit is de gevreesde Jabal al Akhdhar, ofwel de groene berg.