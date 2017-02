Factuur in bus ondanks bord ‘auto opladen gratis’

Brecht - Eigenaars van een elektrische wagen kunnen die sinds gisteren niet meer gratis opladen op de Hoogstraatsebaan in het Antwerpse Sint-Lenaarts. Eandis heeft een ‘vergetelheid’ na vijf jaar rechtgezet.

De oplaadpaal op de Hoogstraatsebaan kwam er in september 2012, naar aanleiding van Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Samen ontwikkelden ze de grootste ‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen, met 71 oplaadeilanden. Eandis is een van de partners in het project en had voor de gemeente Brecht Blue Corner aangezocht om een oplaadpaal te plaatsen.

Sinds oktober 2016 maakt Paul Anthonissen, eigenaar van café De Klok in Sint-Lenaarts, gebruik van die enige oplaadpaal in Brecht. “Sinds ik mijn hybrideauto heb, laad ik die op aan de paal op de Hoogstraatsebaan. Daar staan twee borden met toelating tot gratis parkeren voor elektrische voertuigen voor maximaal twee uur. Daaronder hangt telkens een bord met ‘opladen gratis’. Groot was dus mijn verbazing toen ik begin februari een factuur kreeg van Blue Corner”, zegt Anthonissen.

“Er waren zelfs momenten dat mijn wagen niet had opgeladen en toch moest ik betalen. Nochtans is er een beveiliging. Als ik me aanmeld met mijn Blue Corner-kaart, kan ik mijn kabel aansluiten en wordt die meteen vastgeklikt. Natuurlijk blijf ik geen twee uur bij mijn wagen wachten. Er moet dus iets misgelopen zijn als er niets werd opgeladen.”

Aanvankelijk kreeg Anthonissen geen gehoor bij Blue Corner. “Ik heb dan maar Test-Aankoop ingeschakeld en zo is het wel in orde geraakt. Mijn facturen worden gecrediteerd en Blue Corner heeft de oplaadpaal gratis opengesteld”, stelt hij tevreden vast.