“Matthias Schoenaerts is de perfecte James Bond”

2017, het jaar waarin de vijfentwintigste James Bond-film op de wereld zou worden losgelaten, is al bijna twee maanden oud, maar het blijft verrassend stil rond de Britse geheimagent. En zal die nog worden vertolkt door Daniel Craig? Ook dat is nog niet zeker. Maar geen nood, want er worden tal van acteurs genoemd om de Walther PPK ter hand te nemen, en Matthias Schoenaerts (39) is er één van.