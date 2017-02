Acht op de tien leerlingen krijgen stress van school

Liefst 76,8 procent van de leerlingen krijgt stress van school. Dat blijkt uit een peiling bij bijna zesduizend scholieren. De stress kan het gevolg zijn van huiswerk of examens, maar evengoed van het gedrag van leerkrachten. “De leraar moet zijn leerlingen niet opfokken, maar moet net rust brengen”, klinkt het.

Naar aanleiding van het stresscongres van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dat vandaag in Brussel plaatsvindt, is er een peiling georganiseerd met deelname van bijna zesduizend scholieren over de vraag of en hoe ze stress ervaren. Niet op een wetenschappelijke en representatieve manier, wel om een indicatie te krijgen van wat er leeft. En het blijkt inderdaad een grote bezorgdheid te zijn.

“Liefst 76,8 procent zegt stress te krijgen van school, variërende van een beetje tot heel veel”, aldus Céline Ibe, de voorzitter van de VSK. “Hoe hoger de graad, hoe meer stress. Meisjes gaan er ook vaker onder gebukt, terwijl jongens meer met tegenzin naar school gaan.”

Oorzaken

De oorzaken van stress bevinden zich vaak op kritieke tijdstippen: examens, toetsen, studiekeuze en huiswerk. “Maar ook het gedrag van leerkrachten of ouders of de klas draagt ertoe bij”, aldus Ibe.

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn: van uitstelgedrag, tot faalangst, slechte punten, ruzie, depressieve gedachten en het gebruik van medicatie.

Slechts een kleine minderheid van de leerlingen in de enquête geeft aan dat de school veel doet om stress te bestrijden. Daar hoopt voorzitter Ibe met het congres verandering in te brengen. Er zal naar oplossingen gezocht worden.“Yoga kan helpen. Of het inbouwen van rustmomenten tijdens de dag. Leerlingen moeten leren hoe met stress om te gaan. Een goede planning is bijvoorbeeld belangrijk. Maar het moet van twee kanten komen, dus ook van de leerkrachten.”

Hoort bij het leven

Stress op school hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Die nuance maakt Patrick Lancksweerdt, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. “Als je voor een toets géén stress hebt, zou er pas een probleem zijn. In het latere beroepsleven krijg je er ook mee te maken.”

Waarmee hij niet wil zeggen dat er geen negatieve stress is. “Iemand die gepest wordt, die niet goed in zijn of haar vel zit, daar moet wel een duidelijke alarmsignaal afgaan.”

Is yoga een oplossing? “Kwaad kan het niet”, zegt Lancksweerdt. “Maar ik zie toch meer in het sturen van de rol van de leerkracht. Die moet zijn leerlingen niet opfokken, om het even plat te zeggen, maar moet net rust brengen en coachend optreden.”

Stress op school valt overigens niet los te zien van een heleboel andere factoren, merkt hij op, bijvoorbeeld van de constante prikkels van smartphones. “Ik ben een groot pleitbezorger van het absolute niets doen. Dat geeft de hersenen de kans om tot rust te komen.”