Invasie van mollen in Bokrijk

Genk - De grasperken aan beide zijden van de Bokrijklaan op het domein Bokrijk zien zwart van de molshopen. Toch is het voor het domein geen sinecure om ze te bestrijden. Onder meer omdat Bokrijk als openbare dienst geen pesticiden mag gebruiken. Maar ook omdat steeds meer bezoekers mollenklemmen weggooien.

“We mogen geen pesticiden gebruiken om mollen te bestrijden”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Bokrijk. “Maar dat is ook niet de bedoeling. Ze zijn een grote meerwaarde voor de natuur, onder meer omdat ze veel insecten weg halen uit de tuin. In de gazons waar waardevolle bolgewassen staan zet onze dienst mollenklemmen. Maar steeds meer bezoekers tolereren dit niet en trekken de vallen uit of gooien ze zelfs weg. Er is ook nog mollengaas. Daarmee voorkom je dat mollen aan de oppervlakte komen. Maar dat werkt niet op grote pleinen. We hebben ook nog geëxperimenteerd met een mollenplant. Die hebben effect in kleine particuliere tuinen, maar niet in het groot domein van Bokrijk. Om de esthetische schade aan te pakken, walsen we om de veertien dagen de molshopen plat. Door het gedonder van de pletwals schrikken ze en gaan ze lopen.”