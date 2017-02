Inbrekers bedreigen bewoners met pistool en stroomstootwapen

Zutendaal -

Twee gemaskerde en gewapende mannen zijn donderdag omstreeks 22.20 uur binnengedrongen in een huis in de Daalstraat in Zutendaal. De bewoonster kwam plots oog in oog te staan met de inbrekers en werd met een wapen bedreigd voor de inhoud van de kluis. Toen bleek dat er geen kluis was, gingen ze aan de haal met de spaarcenten van een van de kinderen.