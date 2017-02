Rob Beenders (sp.a) dient klacht in tegen anonieme briefschrijver

Hasselt - Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a) uit Hasselt heeft vrijdag bij het parket een klacht tegen onbekenden ingediend wegens laster. Aanleiding zijn de anonieme brieven die naar hem, het gerecht, de media en sommige politici zijn gestuurd.

In de laatste brief staat zelfs dat Beenders binnen sp.a heeft aangekondigd dat hij weldra uit de politiek zal stappen omdat tegen hem een gerechtelijk onderzoek is opgestart. “Klinkklare onzin”, aldus Beenders.

“Sinds september worden de lasterbrieven aan tal van instanties rondgestuurd”, zegt Pieter Helsen, de raadsman van Rob Beenders. “Gisteren ontvingen verscheidene collega-parlementsleden ook een brief. De verspreiding van deze laster is strafbaar. De schrijver is duidelijk iemand die hardnekkig probeert de reputatie van mijn cliënt te schaden. Vandaar dat we een klacht bij het parket hebben ingediend.”

Het parket bevestigt dat er geen enkel onderzoek loopt tegen Rob Beenders en dat de beweringen van de anonieme briefschrijver “objectief worden nagegaan”.