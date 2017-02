Limburgs klimaatbedrijf Nuhma wordt burgercoöperatieve

Het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma wordt omgevormd tot een burgercoöperatieve waarin u en ik aandelen kunnen kopen. “Die oefening is enkele maanden geleden gestart, lang voor de heisa over de (semi-)intercommunales”, zegt CEO Ludo Kelchtermans.

Met het Gentse Publipart is de voorbije week ook in Vlaanderen de jacht geopend op semi-overheidsinstellingen, waaronder Nuhma. “Volledig ten onrechte”, zegt Kelchtermans. “Transparantie mag dan wel het ordewoord zijn, eigenlijk draait het om macht over de Limburgse structuren en de aanval die men hierop heeft ingezet.”

Om nog transparanter te worden, wordt Nuhma nv omgevormd tot een burgercoöperatieve. “Onze aandeelhouders-gemeenten kunnen hun 120 miljoen euro inlegkapitaal geheel of gedeeltelijk uit Nuhma halen. Die aandelen worden dan opengesteld voor de burger.”

