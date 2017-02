“Van niemand lessen over ethiek te krijgen”

Hasselt -

“Het Limburgse Nuhma is een open, transparant en efficiënt klimaatbedrijf. Het brengt de 44 Limburgse gemeenten veel geld op en de Limburger zelf geniet de laagste tarieven inzake afval en groene energie. Dat wekt veel jaloezie en maakt dat wij vandaag worden meegezogen in het smeuïg verhaal over sommige intercommunales en aanverwanten.” Dat zegt CEO Ludo Kelchtermans in een gesprek met deze krant. “Maar ik zeg u: wij hebben van niemand lessen te krijgen over ethiek en deontologie. Van niemand! Om onze structuur nog transparanter te maken en het toezicht te verhogen, zijn we al enkele maanden bezig met de naamloze vennootschap Nuhma om te vormen tot een burgercoöperatieve.”