Juventus blijft onklopbaar in de Serie A. Vrijdagavond won ‘De Oude Dame’ met 4-1 van Palermo, na onder meer twee goals van ex-Palermo-speler Paulo Dybala. Ook Gonzalo Higuain scoorde opnieuw, de Argentijn is zo topschutter in Italië. Voor Juventus was het de 29e thuiszege op rij (!), het staat tien punten los op kop in de Serie A.