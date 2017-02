In dit datingprogramma hebben de ouders het laatste woord

Elke week kijken miljoenen Chinezen naar ‘Chinese Dating’. In dat televisieprogramma worden singles aan elkaar gekoppeld, maar is er ook een opmerkelijke twist in het opzet: niet de singles zelf, maar hun ouders bepalen wie de toekomstige van hun zoon of dochter wordt.

In elke aflevering worden meerdere vrijgezelle mannen of vrouwen tegenover vijf paar ouders gezet. Hun kinderen zitten in een andere ruimte. Ze kijken toe via een monitor, en kunnen per telefoon met hun ouders communiceren. De moeders en vaders onderwerpen de vrijgezellen aan een vaak geanimeerd kruisverhoor. Enkel de kandidaten die hun goedkeuring krijgen, mogen uiteindelijk kennismaken met hun kinderen. Jin Xing, een van de populairste figuren uit de Chinese entertainmentindustrie én transgender, presenteert de show.

In China is het inmiddels traditie geworden dat ouders nagenoeg alles bepalen in de levens van hun kinderen, inclusief de keuze van hun partner. Volgens Yao Yao, de regisseur van ‘Chinese Dating’, zorgt dat voor het grote succes van het programma: “Op deze manier de goedkeuring van de ouders krijgen vermijdt veel onnodige problemen. Familie en ouders zijn belangrijk in een relatie. Romantiek en het huwelijk zijn twee heel andere dingen.”

Monstersucces

‘Chinese Dating’ is een monstersucces in China: de afleveringen zijn online al ruim 200 miljoen keer bekeken, en het Weibo-account van het programma (Weibo is de Chinese variant van Twitter, red.) heeft al meer dan 177 miljoen bezoekers op de teller.

De ouders letten bij mannelijke kandidaten vooral op de dikte van hun portefeuille, bij vrouwen op hoe mooi en onschuldig ze overkomen. Bij een typisch Chinees huwelijk kopen de ouders van de bruidegom een woonst en auto voor hun zoon en schoondochter. Aanstaande bruiden moeten vooral zo min mogelijk eerdere relaties op de teller hebben staan om gegeerd te blijven door hun toekomstige schoonouders.