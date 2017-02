Tuchtprocedure tegen diensthoofd communicatie in Hasselt

Hasselt -

De stad Hasselt start een tuchtprocedure tegen het diensthoofd communicatie. Dat is een van de maatregelen sinds het vernietigende rapport van Audit Vlaanderen. Ook de kabinetschef van ex-burgemeester Hilde Claes (sp.a) kwam in het verslag in opspraak voor vermeende belangenvermenging. Maar aangezien zij zelf ontslag nam, kan het nieuwe stadsbestuur niet optreden. “Die zaak is in handen van de cel corruptie van de federale politie”, zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).