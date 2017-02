Massa volk gezocht voor film over terminaal zieke Super Vince (9)

Meeuwen-Gruitrode -

De 9-jarige Vince Winters zoekt een hoop mensen om te figureren in zijn film ‘Super Vince’. De jongen uit Meeuwen heeft een hersentumor die niet meer behandeld kan worden. Maar hij heeft nog één grote wens: beroemd worden. Daarom speelt hij zaterdag de hoofdrol in een hartverwarmende flashmob. “We zijn nu op zoek naar een zee van mensen die een lachende Vince in een rubberen bootje over hun handen laat drijven”, zegt bedenker mediclown SPik.