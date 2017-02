Burenruzie? Vrederechters en politie lossen ze gratis voor u op

Houthalen-Helchteren / Borgloon -

De Limburgse vrederechters en politiezones slaan de handen in elkaar om samen gratis meer burenruzies en andere calamiteiten op te lossen. Het project is uniek in Vlaanderen. “Nu worden vele van deze zaken geseponeerd en dreigen kleine geschillen uit te groeien tot grote problemen”, zegt Chris Huysmans, voorzitster van de vrederechters in Limburg. Eerste resultaten uit andere zones tonen aan dat in één zaak op de twee zaken een oplossing gevonden wordt dankzij het project, waarvoor vrijdag in Borgloon een samenwerkingsprotocol tussen vier vrederechters en politiezone MidLim werd ondertekend.