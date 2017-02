Vansummeren: "Wellens geen tourrenner? Tim, zoek eerst je limieten op!"

Zet een eigenwijze Lommelaar en een even koppige Truienaar bij elkaar en je krijgt een gezellig maar levendig gesprek. Ook als dat onderonsje achthonderd kilometer zuidelijker van de Heimat plaatsvindt. Johan Vansummeren (36), speciaal voor dit gesprek op een vliegtuig richting Nice gestapt, en gastheer Tim Wellens (25) kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Maar snij eender welk onderwerp aan en de kans is groot dat de twee er een andere visie op nahouden. “Een gevolg van de generatiekloof”, beweert Summie.

“Hey Summie, long time no see”, stapt Wellens met een brede grijs en uitgestoken hand in de ruime vestibule op onze nieuwbakken wieleranalist af. De begroeting tussen Tim en Summie is hartelijk. ...