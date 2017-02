Aken binnenrijden zonder milieusticker kan ongestraft

Hasselt -

Limburgers die zonder de verplichte groene milieusticker op de voorruit de stad Aken binnenrijden, ontvangen nooit een boete. Ons land wisselt geen kentekengegevens uit met Duitse gemeenten, dus Aken heeft geen Belgisch adres om de boete van 35 of 80 euro naar op te sturen. Ook andere Duitse steden waar de sticker verplicht is, krijgen de Belgische overtreders niet te pakken. Tenminste, als u de controleur in de stad niet tegen het lijf loopt.