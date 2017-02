SP.A-politica krijgt per vergissing jarenlang Telenet-vergoeding van Koen Kennis (N-VA)

De Antwerpse politica Leen Verbist (SP.A) heeft de voorbije jaren per vergissing de vergoeding van Koen Kenis (N-VA) gekregen, dat meldt VRT Nieuws. In totaal gaat het over een bedrag van 30.000 euro. Het geld werd intussen teruggestort.

Kennis stelde de fout vast toen hij deze week zijn belastingaangifte publiek maakte. Hij deed dit na de commotie over cumulerende politici die royale vergoedingen opstreken voor allerlei mandaten in intercommunales en raden van bestuur.

Opmerkelijk was dat op de fiche er echter geen spoor was van zijn bestuurdersmandaat bij Telenet, waar hij sinds juni 2013 consultancy verleent. “Ik ben dat niet vergeten”, zei de politicus aan de VRT die het bedrag wel aangegeven had bij de fiscus. Hij kon het echter niet aangeven op zijn belastingfiche omdat hij heeft het geld namelijk nooit gekregen. Het werd per abuis doorgestuurd aan oud-bestuurder Leen Verbist.

De SP.A-politica - gemeenteraadslid in Antwerpen, oud-schepen en ex-OCMW-voorzitter van de stad - bevestigt het verhaal aan VRT Nieuws. Ze merkte het verkeerdelijk gestorte geld echter nooit op omdat het op een zakenrekening van haar echtgenoot werd doorgestort en “dat is nooit opgemerkt”, aldus Verbist.

Het geld werd intussen teruggestort en Kennis meldde nog dat hij het gaat wegschenken aan een goed doel.

Intussen bevestigt ook Telenet het verhaal de VRT. Zij dachten het bedrag op de rekening van Interkabel Vlaanderen gestort te hebben (het bedrijf dat door Verbist en vervolgens door Kennis vertegenwoordigd werd bij Telenet) maar dat bleek dus een rekening van Verbist te zijn. “Wij hebben nooit doorgekregen dat het rekeningnummer moest gewijzigd worden”, klinkt het bij Telenet.