“Ik ga komaf maken met al die cumuls en riante vergoedingen voor politici”

Brussel -

“Het is niet omdat we nu het schandaal met Publipart in Gent hebben, dat we het kind met het badwater moeten weggooien. Samenwerking tussen gemeenten is goed. We gaan wel komaf maken met de wildgroei aan onderliggende structuren. Onze bestaande strenge regelgeving uit 2001 voor deze vorm van samenwerking - bijvoorbeeld maximaal drie mandaten en een zitpenning van maximaal 205 euro bruto per bijgewoonde vergadering- moet de norm worden”, zegt minister Liesbeth Homans. “Ook al proberen ze de dans te ontspringen door een ander statuut aan te nemen, zodat ze aan het toezicht van de Vlaamse overheid ontsnappen.”