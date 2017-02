VIDEO. Brian Lynch heeft alle vertrouwen in zijn Limburg United tegen Oostende

Brian Lynch, trainer van Limburgs basketbalteam Limburg United, gaat zondagmiddag de confrontatie aan met favoriet Oostende in de finale van de Beker van België. Hij is nog volop bezig met de voorbereiding maar zijn team is er alvast klaar voor.

Limburg United speelt zondagmiddag in Vorst Nationaal voor de grote Beker van België tegen grootmacht Oostende. Het is de eerste keer dat het Limburgs mannenteam de finale haalt. De spelers van Limburg United weten dat ze in de underdog positie zitten. Toch zijn de jongens uiterst gemotiveerd om favoriet Oostende de kop in te drukken. Lynch gelooft in zijn team en is vastberaden om deze Beker van België mee naar Limburg te nemen.

Lees dit weekend het hele artikel in Het Belang van Limburg.