Koningin Máxima recycleert haar zwangerschapsjurk

De Nederlandse koningin Máxima heeft een jurk die ze tien jaar geleden droeg tijdens haar zwangerschap opnieuw uit de kast gehaald. Met een slim trucje zit de creatie haar ook vandaag als gegoten.

Koningin Máxima staat erom bekend creatief te zijn met mode en dat heeft ze afgelopen dinsdag nog maar eens bewezen tijdens een bezoek aan het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam. Ze verscheen in een jurk van het Italiaanse label Etro die al tien jaar in haar kast hangt. Ze droeg het zwierige exemplaar met roze print een decennium geleden tijdens haar zwangerschap van haar jongste dochter, prinses Ariane.

Foto: Photo News

Eén ding staat vast: zowel toen als nu past ze perfect. De blonde royal droeg een roze riem rond haar middel. Zo zie je maar dat je sommige stuks van tijdens je zwangerschap langer dan negen maanden kunt dragen... Ze werkte haar outfit nog af met Belgische accessoires. Zowel de lange beige laarzen en de clutch zijn ontworpen door modehuis Natan.