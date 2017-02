Manchester City twee tot drie maanden zonder revelatie

Gabriel Jesus brak zijn middenvoetbeentje in de wedstrijd tegen Bournemouth. Foto: Photo News

“Manchester City-aanvaller Gabriel Jesus is donderdag in het Spaanse Barcelona geopereerd aan zijn gebroken middenvoetsbeentje en zal twee tot drie maanden buiten strijd zijn”, zo maakte City-coach Pep Guardiola vrijdag bekend.

Gabriel Jesus op krukken. Foto: Photo News

“Hopelijk is hij aan het einde van het seizoen weer fit, anders is het voor begin volgend seizoen”, zei Guardiola.

De negentienjarige Braziliaanse aanvaller brak maandagavond in de slotwedstrijd van de 25e speeldag in de Premier League op bezoek bij Bournemouth (0-2) zijn middenvoetsbeentje. De voor ongeveer 32 miljoen euro van Palmeiras overgekomen spits moest toen al na een kwartier naar de kant.

De langdurige afwezigheid is een stevige opdoffer voor het nieuwe wonderkind en City, want Gabriel Jesus was de voorbije weken goed op dreef en bedankte voor zijn basisplaatsen tegen West Ham en Swansea met drie doelpunten. Hij verwees zo zelfs een vaste waarde als Sergio Agüero naar de bank.

In de stand is het City van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne met 52 punten naar de tweede plaats geklommen, op acht punten van leider Chelsea.