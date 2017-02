Hans Vanwijn is klaar om topper Oostende te kloppen

Hans Vanwijn speelt als enige echte Limburger zondag de finale voor de Beker van België in het Basketbal. Hij neemt het samen met Limburg United op tegen topper Oostende.

Vanwijn kampte met heel wat blessureleed aan zijn knie bij de start van het seizoen. Maar die heeft hij overwonnen zegt hij. Hij en zijn team zijn fit en vastberaden om favoriet Oostende van de troon te stoten. Van zenuwen heeft de 22-jarige Vanwijn niet echt last want hij en zijn trainer Brian Lynch hebben veel vertrouwen in de ploeg.

Lees het hele artikel over Hans Vanwijn vandaag in Het Belang van Limburg.