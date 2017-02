In de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen gaat Lommel United vanavond op zoek naar een eerste thuiszege. Daarvoor heeft het wel een stunt nodig want de tegenstander van vanavond, Lierse, lijkt goed op weg naar de tweede periodetitel. Kunnen de Limburgers de prestatie van 30 oktober (0-3) herhalen, of wordt het een afgang zoals begin vorige maand (5-1)? Volg het live via onze man in het Soevereinstadion.