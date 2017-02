Productie van foie gras wordt verboden in Brussels Gewest

Dwangvoederen en met name de productie van foie gras wordt verboden in het Brusselse Gewest, dat maakt Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) bekend in een persbericht. De Brusselse regering zal in een eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie die dwangvoederen verbiedt, goedkeuren. Het stelt hiermee een voorbeeld, want er bevinden zich geen producenten van foie gras op het Brussels grondgebied.

België is één van de vijf foie gras producerende landen samen met Frankrijk, Spanje, Bulgarije en Hongarije. Door een wijziging in de wet op het dierenwelzijn van 14 augustus 1986 wordt dat in de toekomst alvast onmogelijk in het Brusselse Gewest.

Uit een recente IPSOS-studie, die op vraag van dierenrechtenorganisatie GAIA werd uitgevoerd, bleek dat meer dan 84 pct van de Belgen voorstander is van een verbod op dwangvoederen van dieren. Dat verlangen wordt nu ingewilligd in Brussel. “Dwangvoederen komt neer op foltering van de eenden. Dat wil ik niet toestaan”, zegt staatssecretaris Debaets. “Men dwingt de dieren om grote hoeveelheden voedsel naar binnen te werken. Dat levert de dieren veel stress op, en ademhalingsmoeilijkheden. De lever van de aldus gevoederde dieren kan een massa van 1 kilogram bereiken. In normale omstandigheden is dat amper 100 gram.”