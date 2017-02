Financiën stuurt Justitie alsnog extra ambtenaren in strijd tegen fiscale fraude

Brussel - Er is schot gekomen in de aangekondigde verdubbeling van het aantal fiscale ambtenaren die de parketten bijstaan in de strijd tegen financiële en fiscale criminaliteit. De federale ministerraad keurde vrijdag een koninklijk besluit goed dat al enige tijd op zich liet wachten.

“De maatregel die vandaag werd goedgekeurd, maakt het mogelijk om nog eens vijftien extra fiscale ambtenaren ter beschikking te stellen van de parketten, waardoor het totaal op drieëndertig komt”, aldus minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Samen met zijn collega van Justitie Koen Geens (CD&V) beklemtoont hij dat de extra ambtenaren van Financiën “broodnodig zijn om onderzoek naar financiële criminaliteit verder te optimaliseren”. De ambtenaren zullen de parketten en arbeidsauditoraten bijstaan in hun onderzoeken.

De verdubbeling van het aantal fiscale ambtenaren was één van de maatregelen die minister Van Overtveldt in het voorjaar van 2016 had aangekondigd, na het uitlekken van de ‘Panama Papers’. Zijn kabinet was echter niet als enige bevoegd. Uiteindelijk bleken voor de finalisering van het koninklijk besluit enkele herinneringsbrieven tussen de bevoegde kabinetten nodig.

Justitieminister Geens wijst er nog op dat er naast de fiscale ambtenaren vorig jaar ook budget is vrijgemaakt voor vijftien extra fiscale magistraten. De vacatures daarvoor werden in juli en oktober reeds uitgeschreven en de eerste plaatsen worden intussen ingevuld, aldus nog de CD&V’er.

