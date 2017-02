Ophef over foetussen in Brussels museum: “Menswaardigheid wordt aangetast”

Een opstelling van acht foetussen heeft verontwaardige reacties uitgelokt bij enkele bezoekers van het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. “Wij willen de ontwikkeling van de mens zo realistisch mogelijk weergeven”, verdedigt het museum zich.

De foetussen, opgesteld in verschillende bokalen met formol, maken deel uit van een permanente expositie die focust op de ontwikkeling van het menselijke lichaam.

“Kan niet”, vinden enkele bezoekers. Die mailden verontwaardigd enkele foto’s door naar Carine Brochier, die zetelt in het directiecomité van het Europees Instituut voor Bio-ethiek. Zij plaatste de beelden vervolgens op Facebook.

Brutaal

Carine Brochier. Foto: FB

“De expositie zelf is heel mooi en leerrijk. Maar de overgang tussen de acht foetussen en de rest van de expositie is ronduit brutaal te noemen. Wat moeten de kinderen van de bezoekende scholen hier wel niet van denken? Zou het bovendien niet menswaardiger zijn als deze kleine wezens begraven zouden worden, in plaats van hier tentoongesteld te worden? De begrafenis is namelijk een belangrijke traditie in elke samenleving. Ook al gaat het hier om wetenschap, we moeten nog steeds rekening houden met de waardigheid van de mens”, aldus Brochier op haar Facebookpagina.

Nooit klachten

In een reactie benadrukte het museum nogmaals het wetenschappelijke aspect van de tentoonstelling, die al sinds 7 mei 2015 aan de gang is. “En tot dusver hebben we nooit klachten binnen gekregen”, zegt expoverantwoordelijke Sophie Boitsios.

“We willen onze bezoekers een realistische weergave bieden van enkele belangrijke wetenschappelijke fenomenen. Net omdat de vraag daarnaar zo groot is. Scholen die ons bezoeken vinden het bovendien fijn dat we alles zo realistisch weergeven”, klinkt het nog bij Boitsios.