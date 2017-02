Geen halve finale voor Koekelkoren en Van Walle in Iran

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn er vrijdag niet in geslaagd de halve finales van het World Tour beachvolleytoernooi in het Iraanse Kish Island te bereiken.

De Belgische kampioenen, de vijfde reekshoofden in Iran, namen vrijdagochtend in de achtste finales in twee sets (21-17, 21-12) de maat van de als twaalfde geplaatste Duitsers Jonathan Erdmann en Armin Dollinger, maar bleken een ronde later niet opgewassen tegen de Russen Oleg Stoyanovskiy en Artem Yarzutkin. De vierde reekshoofden haalden het in drie sets, het werd 21-17, 18-21 en 15-8.

Koekelkoren en Van Walle beëindigen het toernooi dus op een gedeelde vijfde plaats.