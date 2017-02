FOTO. Peter Vanvelthoven introduceert kinderen in het parlement

Lommel - Het was een speciale dag gisteren voor de Lommelse burgemeester en SP.A-politicus Peter Vanvelthoven. De man ging voor één keer niet alleen naar het parlement, maar werd bijgestaan door zijn twee kinderen Sam en Nathalie.

“Het is niet de eerste keer dat ze in het parlement komen, maar het was wel al erg lang geleden. Zeker tien jaar. Toen waren ze nog klein, waardoor ze zich er weinig meer van herinnerden. Gisteren was het een uitzonderlijke dag, mijn dochter Nathalie was even van haar studie in China naar huis teruggekeerd en ook Sam had geen les aan de universiteit. Ze besloten daarom een dagje met mij door te brengen in het parlement”, vertelt Vanvelthoven.

“Ik heb ze een korte rondleiding gegeven. Donderdag is overigens één van de meest intense dagen in het parlement, dan vindt namelijk het vragenuurtje aan de regering plaats. Het kan er dan bijzonder heftig aan toe gaan. Sam en Nathalie waren in de tribune gaan zitten. Ik had hen vooraf gezegd dat ze niet moesten blijven als ze het saai vonden en gerust de stad in konden trekken, mar tot mijn verbazing hebben ze de hele tijd alles met veel interesse gevolgd.”

“Of het politieke bloed ook door hun aderen stroomt (Peter is de zoon van Louis Vanvelthoven, voormalig Lommels burgemeester en SP.A-politicus) weet ik niet, maar dat ze zo geïnteresseerd waren in de debatten vond ik bijzonder aangenaam om te zien.”