Ex-premier Blair roept Britten op om Brexit opnieuw te overwegen

De vroegere Britse premier Tony Blair start vrijdag een campagne om Groot-Brittannië alsnog in de Europese Unie te houden. Hij roept de “remain”-aanhangers op “op te staan om te verdedigen waar we in geloven”. Blair hield vrijdag zijn eerste grote toespraak, voor de pro-Europese Open Britain-groep in Londen, sinds het referendum. In de toespraak pleit de oud-premier tegen een Brexit “te allen prijze”.

Voor het referendum van juni voerde Blair campagne om Groot-Brittannië in de Unie te houden. “De mensen stemden zonder dat ze de echte voorwaarden van Brexit echt kenden”, zegt Blair nu. “Nu die voorwaarden duidelijk worden, is het hun recht om hun mening te wijzigen. Onze missie is om hen ervan te overtuigen dat ook te doen.”

In het referendum stemde, uiteindelijk, een nipte meerderheid voor de Brexit.

De conservatieve eerste minister Theresa May stuurt af op een zogenaamde harde Brexit, wat onder meer betekent dat Groot-Brittannië verdwijnt uit de eenheidsmarkt. “Zij die achter de Brexit zaten, wilden altijd een harde Brexit. Maar ook de term harde Brexit moet worden aangepast. Het beleid heet nu Brexit te allen prijze.” Blair noemde May’s beleid een “warboel van contradicties”. “Ze zijn de situatie niet meester”, zei Blair.

In november gaf Blair in een interview al aan niet bepaald opgezet te zijn met de Brexit. Hij zei toen dat de Brexit stopgezet zou kunnen worden als het Britse volk besliste dat de kosten van vertrek uit de EU veel groter zouden zijn dan de voordelen.