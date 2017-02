Detry naar 17de plaats op World Super 6 Perth golf

Thomas Detry is na een sterke tweede ronde van 67 slagen naar een gedeelde zeventiende plaats gestegen op het World Super 6 Perth golftoernooi (EPGA/1.750.000 dollar) in het Australische Perth.

Detry, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte birdies weg op de holes tien, dertien, zestien, achttien, een, vier, zeven en negen en moest op de holes vijftien, zeventien en acht drie bogeys incasseren. Met zijn ronde van vijf onder par maakte de 24-jarige Brusselaar 35 plaatsen winst. Detry telt met zijn totaalscore van zes onder par zeven slagen meer dan de Australiër Brett Rumford die zijn koppositie blijft behouden en twee slagen voorsprong op zijn landgenoot David Bransdon.

Het toernooi wordt naar een nieuwe formule gespeeld. Zo stoten de beste 65 spelers en gelijken door naar de derde ronde. Na 54 holes wordt het deelnemersveld gereduceerd tot 24 spelers, die zondag een maximum van vijf ronden in het match play (rechtstreekse uitschakeling) over zes holes spelen. De top-8, na de derde ronde, is voor de eerste match play ronde vrijgesteld en neemt het op tegen de winnaars van de spelers die van de 9e tot de 24e plaats geklasseerd staan. Vervolgens worden de achtste, kwart-, halve en finale gespeeld.

Stand na tweede ronde:

1. Brett Rumford (Aus) 131=66-65 -13

2. David Bransdon (Aus) 133=69-64

3. Steven Jeffress (Aus) 134=68-66

4. Johannes Veerman (VSt) 135=67-68

. Lucas Herbert (Aus) 135=67-68

6. Matthew Millar (Aus) 136=71-65

. Adam Blyth (Aus) 136=67-69

. Sebastian Heisele (Dui) 136=67-69

. Daniel Fox (Aus) 136=67-69

10. Duncan Stewart (Sch) 137=72-65

. Thorbjørn Olesen (Den) 137=70-67

. Ryan Fox (NZe) 137=69-68

. Ryan Evans (Eng) 137=69-68

. Louis Oosthuizen (ZAf) 137=69-68

. Josh Younger (Aus) 137=68-69

. Casey O’Toole (VSt) 137=67-70

17. Thomas Detry (Bel) 138=71-67