3 tips: Zo masseer je zelf je pijn weg

Niets zo vervelend als een zwaar hoofd in de ochtend, pijnlijke schouders of vermoeide benen. Heel wat mensen zoeken heil bij zalfjes of therapieën, maar met enkele simpele massagetechnieken kan je vaak zelf de pijn weg laten ebben. Docente massagetechnieken Janine Bharucha schreef er een boek over: ‘Masseer zelf je pijn weg: 50 eenvoudige massagetechnieken om je te ontspannen’.

“In mijn werk als docent aan de Europese school voor Toucher-Massage (IFSJ, het opleidingsinstituut Joël Savatofski) demonstreer ik regelmatig tussendoor heel simpele technieken om bij jezelf te doen als je een paar minuten, of seconden, overhebt”, steekt Bharucha van wal. “Je kan deze technieken overal toepassen: in de auto als je voor een rood licht staat, in de lift, voor de tv, in de badkamer, … . Profiteer van de tijd waarin je moet wachten, niets doet of stress hebt om je te ontspannen, uit te blazen, je schouders te laten zakken, je kaken te ontspannen en je ademhaling te reguleren. De dag zit vol korte momenten waarop je heel goed voor je welzijn kan zorgen”, aldus de auteur die in haar boek tips geeft om zowel je hoofd, gezicht, nek, rug, borst, schouders, armen, handen, buik, bekken, benen en voeten te leren masseren en zo de pijn te laten wegebben.

Wij sommen drie van haar tips voor jullie op:

1) Goed wakker worden

Foto: WPG Uitgevers België

Houd je hoofd mooi recht en je kin wat naar je borst om je nekwervels te strekken. Tik dan met je vingertoppen of zelfs met je nagels op je hele schedeldak en houd daarbij je polsen soepel en ontspannen. Het resoneert een beetje in je hoofd. De vingers van beide handen raken kort je hoofd aan als hagelkorrels die weer opstuiten als ze de grond raken.

Je kunt deze techniek met beide handen tegelijk doen of rechts en links afwisselen. Een seconde of tien is genoeg om je helemaal wakker te schudden.

Waarom? Deze milde vorm van percussie met de vingertoppen bevordert de doorbloeding en werkt door naar alle organen via de reflexpunten die zich op het hoofd bevinden (en ook op de voeten, waar we het voetreflexologie noemen). Deze punten vind je ook op de handen, op de neus, de tanden, de oren, de rug, de iris enzovoort.

2) Nek

Foto: WPG Uitgevers België

Foto: WPG Uitgevers België

De hals en nek slaan vermoeidheid en spanningen op en worden in de loop van de dag steeds strakker. De hals verliest zijn kracht en soepelheid als je ouder wordt en verdient dan ook je aandacht. Daarom is het belangrijk om vooral je nek te masseren.

Neem je nekvel in de volle hand (dat kan met een of twee handen) of tussen je vingers, zoals een moederkat haar jongen vervoert. Houd het even vast (ongeveer vijf seconden) terwijl je diep ademhaalt. Buig zonder je nekvel los te laten, je hoofd naar voren. De huid zal snel tussen je handen glijden, maar probeer ze zo lang mogelijk vast te houden. Rol tot slot langzaam je hoofd naar de ene en dan naar de andere kant. Je linkeroor raakt je linkerschouder en je rechteroor raakt je rechterschouder. Doe dit drie of vier keer naar elke kant. Buig je hoofd kort naar voren en hef het terwijl je nee schudt.

Wil je jezelf opbeuren, dan kan je erbij denken: ‘Neen, ik weiger mee te doen aan de algemene somberheid’. Herhaal dit terwijl je ja knikt: ‘Ja de wereld is geweldig, dank aan het leven’. Geen spanning meer in je nek. Je hoofd voelt lichter. De beweging gaat vrijer. Deze oefening zorgt voor een goede doorbloeding. Slaak tot slot een diepe zucht met een volledig ontspannen kaak.

Waarom? Door je nekvel vast te houden, maak je de spieren soepeler. De daarin opgehoopte spanningen worden meteen minder. De massage werkt ook door in het traansysteem dat verbonden is met de punten op de grote achterhoofdzenuw en hydrateert zo de ogen. Dit heel eenvoudige gebaar helpt ook het hart te verlichten en te reguleren, maakt de wervelkolom en de monnikskapspieren losser en verbetert de doorbloeding van de ruggenwervels en de hersenen. Het voorkomt een stijve nek, zichtproblemen en slapeloosheid, en bevordert de uitscheiding van ureum en urinzezuur, die de nek kwetsbaar maken.

3) Polsverzorging

Foto: WPG Uitgevers België

De polsen zijn gewrichten die we vaker gebruiken dan we denken en die het verdienen dat we ze soepel houden. Pak als eerste de pols van je andere arm vast. Houd deze goed in je hand, sluit je duim om de ene en je vingers om de andere kant. Je gaat iets doen wat lijkt op ‘prikkeldraad’, zoals je vroeger deed met de pols van een vriendje door beide handen in tegengestelde richting te draaien.

Pak je pols rondom strak vast en draai je hand eromheen, heen en terug. De pols die je vasthebt, doet mee door in tegengestelde richting van de draai te bewegen. Dat maakt het gewricht aangenaam warm en ontspant de hele hand. Doe hetzelfde met je andere pols.

Voel alle kuiltjes en bultjes in je pols en neem de tijd om ze te masseren met je vingertoppen, in kleine cirkels, heen en terug, om alle acupressuurpunten die daar liggen te stimuleren. Maak vervolgens je polsen en handen los in alle richtingen: naar voren, naar achteren en zijwaarts. Draai ze naar binnen en naar buiten. Maak al die bewegingen met slechts een kleine weerstand. Forceer niets. Alles blijft losjes en soepel.

Waarom? De soepelheid van je pols weerspiegelt vooral dat je hart en lever goed functioneren. Maar er is meer. Op je pols zitten diverse acupressuurpunten die verbonden zijn met de longen, de darmen, de drievoudige verwarmermeridiaan en je hartzakje, het dunne vlies dat om je hart zit. Eigenlijk werkt de massage van dit kleine deel van je lichaam door op alle fronten.

Foto: WPG Uitgevers België

Janine Bharucha, Masseer zelf je pijn weg ISBN 9789022333761 | 96 blz. | € 9,99 | Paperback Uitgegeven bij M-Books