Gordon Ramsay maakt nu ook op verzoek brandhout van je kookkunsten

Gordon Ramsay, de grofgebekte Britse tv-chef die erom gekend staat in de keuken minstens evenveel te vloeken als in potten te roeren, geeft nu op Twitter ook hobbykoks graag feedback op zijn eigen Ramsay-manier. De Tweets zijn vaak hilarisch.

Toen een paar hobbykoks Gordon Ramsay via Twitter een reactie op hun baksel of gerecht vroegen, besliste de tv-kok om de hobbykoks feedback te geven zoals hij het ook graag in zijn professionele keuken aanpakt: grof, beledigend en recht voor de raap.



De reacties zijn vaak hilarisch. Op de vraag "Gordon, hoe ziet mijn Schots ontbijt eruit", antwoordt de chef "Als een hartaanval op een bord". Op de vraag of hij punten wil geven van 0 tot 10 op een ander bord, vraagt hij of de persoon in kwestie in de biologie-les zit.



Heart Attack on a Plate https://t.co/RzXhfcu4dw — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 17 februari 2017

Are you in a biology lesson https://t.co/zTcGcj3t9D — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 12 februari 2017

Wanneer trotse thuisbakkers vragen wat hij van hun baksels vindt, vraagt hij of ze de taart niet hebben laten vallen of laat hij weten dat het tafelkleed meer decoratie heeft dan de cake.

Kitty did you drop it ? https://t.co/nFpqlg0Xh2 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 15 februari 2017

The table cloth has more decoration on it ! https://t.co/jInBSV4qDy — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 15 februari 2017

De chef-kok geeft gelukkig niet altijd kritiek. Als het goed is, of er lekker uitziet, durft hij dat ook toegeven en geeft hij advies.



They look good, a touch more filling would perfect them https://t.co/lfIi4KpVdv — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 15 februari 2017

Het spreekt voor zich dat de Twitter-account van Ramsay plots bijzonder populair is en de comments heel veel likes en retweets krijgen.