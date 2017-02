PXL-studenten proberen koffiezet te laten tweeten

Hasselt / Diepenbeek - Een koffiezetapparaat die je een tweet verstuurt wanneer je verse koffie klaar is? Een oude Nokia-gsm die plots dienst doet als een smartwatch. Het klinkt hoogtechnologisch, en toch proberen enkele PXL-studenten de innovaties werkelijkheid te laten worden. En dat amper in 24 uur tijd.

Een vijftiental technologiestudenten zullen 24 uur lang niets anders doen dan oude elektronica een nieuw leven proberen te geven. Ze doen dat tijdens ‘Hack-a-thing’, een initiatief van Makerspace@PXL/UHasselt. “Dit is de afsluiter van de PXL-Tech-duurzaamheidsweek”, aldus Wouter Vandenneucker, oud-PXL-student, ondernemer en Makerspace-medewerker die de ‘Hack-a-Thing’ op touw zette. “We vonden het een goed idee om 24 uur lang samen te werken aan een duurzamere wereld. Een wereld waarin je niet altijd alles nieuw hoeft te kopen.”

Makerspace-coördinator Tom De Weyer vult aan: “Door jongeren op een originele manier elektronicaspullen een nieuwe bestemming te laten geven, stimuleren we hun creativiteit, vergroten we hun technische bagage en stellen we hun visie op onze materialistische consumentenwereld een beetje bij. En dat dat gebeurt in een leuke, ontspannen sfeer, dwars de nacht door samen in één ruimte – kan het groepsgevoel alleen maar ten goede komen.”