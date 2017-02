Vreemde persconferentie Trump lokt hevige reacties uit: “Stop met zeuren”

De Amerikaanse president Donald Trump deed donderdagavond heel wat wenkbrauwen fronsen met zijn persconferentie. Hij haalde onder meer opnieuw uit naar de “oneerlijke media” en betichtte voorganger Obama ervan een “puinhoop” achter te laten. Nadien regende het reacties, ook uit internationale media.

Foto: EPA

De persconferentie was oorspronkelijk bedoeld om de naam van zijn nieuwe minister van Werk bekend te maken, Alexander Acosta. Al snel ging de vastgoedmagnaat echter over naar de verwezenlijkingen van zijn regering. “Geen enkele regering deed ooit zoveel op zo’n korte tijd, een maand tijd, en we zijn nog niet eens echt begonnen”, zei hij.

Eens Trumps loftrompet uitgetoeterd was kreeg hij een spervuur aan vragen naar de zogenaamde ‘Russian leaks’. Deze behelzen in feite drie schandalen: de mogelijke inmenging van Russische hackers - aangestuurd door het Kremlin - tijdens de presidentsverkiezingen, het feit dat - de nu ontslagen - Michael Flynn aan de Russische ambassadeur beloofd had dat Trump de door Obama opgelegde sancties wel zou terugschroeven en het beruchte ‘golden shower’-verhaal. Over die leaks was Trump formeel: “De lekken zijn echt, het nieuws is fake.”

Hij ontkende enige banden te hebben met Rusland. “Ik bezit niets in Rusland, ik heb geen leningen in Rusland, ik heb geen deals in Rusland”. Verder stelde hij nog dat hij “in geen jaren een telefoontje” naar Rusland gepleegd heeft, tenzij naar Vladimir Poetin.

Puinhoop van Obama

Foto: AFP

Vervolgens zette hij de aanval op de media verder in door te stellen dat de media “momenteel minder vertrouwen genieten dan het Congres.” Hoe dat komt? “De mensen geloven jullie niet meer,” stelde Trump. “Misschien heb ik daar iets mee te maken, ik weet het niet”.

“De pers is ‘out of control’”, klonk het nog. Dat zegt hij niet omdat ze artikels publiceren die hem niet bevallen, maar wel omdat ze “leugens” verspreiden. “Ik kan perfect omgaan met slecht nieuws”, zei hij. “Jullie schrijven over alle chaos die er zou zijn. Die is er niet!”.

Hij steekt zijn diepe wantrouwen niet onder stoelen of banken. Zo onderbrak hij meermaals een reporter van de BBC, wiens werkgever hij smalend “een pareltje” noemde, en stelde hij liever met “vriendelijke reporters” te willen praten.

Over de politieke erfenis van zijn voorganger, president Obama, was hij ook bijzonder giftig.“Ik heb een puinhoop geërfd. Het is een ramp, hier bij ons en in het buitenland. Jobs vloeien naar andere landen, kijk maar naar al die bedrijven die naar het buitenland trekken, ook naar Mexico, lage lonen... massieve instabiliteit overal. Het Midden-Oosten? Een ramp... en Noord-Korea? Oh, daar gaan we werk van maken mensen, maak je geen zorgen”, klonk het.

Ook beloofde de president een nieuw immigratie-decreet “tegen volgende week” om “ons hele land te beschermen”. Wat dat decreet gaat inhouden, is nog niet duidelijk. De oorspronkelijke moslimban, die de inwoners uit zeven moslimlanden tijdelijk de toegang tot de VS ontzegde, werd door een rechter opgeschort wegens ‘ongrondwettelijk’.

“Onverwacht en onvoorspelbaar”

Foto: AP

Over de hele wereld regent het reacties op de persconferentie. “Het was de meest uitzonderlijke persconferentie die ik ooit heb meegemaakt”, getuigt BBC-journalist John Sopel. Hij werd donderdagavond “een pareltje” genoemd door Trump, nadat hij een vraag wou stellen over het omstreden immigratiebeleid.

“Alles wat verband houdt met dit presidentschap is onverwacht en onvoorspelbaar. Soms is Trump kwaad, soms is hij trots en soms is hij ook woedend omdat hij niet de erkenning krijgt die hij wil. De man spendeert bovendien heel wat tijd aan het bekijken van de media die hij zo verafschuwt en haat. Wel, ik vraag me dan af: wanneer vindt die man de tijd om te regeren?”

CNN-journalist Jake Tapper stelt zich een soortgelijke vraag, en wil vooral meer inhoud zien. “Stel dat jij als hongerig kind of werkloze man deze president te zien krijgt op televisie, dan kan je toch alleen maar besluiten dat dit niet de president is die focust op jouw behoeftes? Ik geloof zelfs dat niemand weet waarop de focus van Trump precies ligt”, klonk het scherp.

Foto: Photo News

“Stel dat dit een speech was van je werkgever, of een conversatie met een familielid? Dan kan je dit toch écht niet op een positieve manier bekijken? Deze man is alvast niet bezig met de wereld waarin we leven. Hij blijft bovendien nog steeds krampachtig gefocust op het feit dat velen zijn verkiezingsoverwinning niet gunnen. Wel, president Trump, als je aan het kijken bent, dan heb ik nog één boodschap voor jou: “Je bent de president en je hebt de verkiezingen gewonnen. Ga dus nu gewoon aan het werk en stop met erover te klagen”, aldus Tapper.