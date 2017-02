Bisschop Patrick Hoogmartens brengt inspirerend bezoek aan Beringen

Beringen - In Beringen vond een bemoedigende, inspirerende en hoopvolle avond plaats met bisschop Patrick Hoogmartens.

Bisschop Patrick Hoogmartens brengt momenteel een pastoraal bezoek aan het dekenaat in Beringen.

Donderdagavond 16 februari ging in de gildezaal een dekenale avond door. De avond was mooi verzorgd en perfect voorbereid. Na een inleiding van Dennis Dingens heette deken Meysen alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens schetste historicus Chris Cierpial van de heemkundige kring een verhaal over het ontstaan van het dekenaat in Bilzen. Dat was boeiend en zeer duidelijk.

Vervolgens kwamen drie getuigenissen van Annick Snyers, Lieve Lambrechts en Wim Van Laer. Hun verhalen over hun geloofsbeleven en hun groei hierin waren aangrijpend en er zal zeker nog dikwijls terug aan gedacht worden.

Vervolgens schetste de bisschop zelf het thema en de viering van 50 jaar bisdom. Tot slot was er nog een gebedsmoment en kreeg de bisschop via de chiromeisjes nog een geschenk aangeboden. Dat bestond uit verschillende streekprodukten.