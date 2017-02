Toneelgezelschap Die Ghesellen presenteert 'The Godmother'

Halveweg

Zonhoven - The Godfather is dood lang leve The Godmother. "Wie zegt dat het hoofd van de maffia altijd een oude man moet zijn?"

The Godmother is een maffiaklucht van Luuk Hoedemaekers in een regie van Niko Vanderspikken.

Alle theatercafévoorstellingen gaan door in het parochiehuis van Halveweg Zonhoven.

Première voorstelling voor handelaars en sympathisanten op zaterdag 4 maart om 20 uur en zondag 5 maart om 19 uur.

Overige voorstellingen op vrijdag 10 - 17 en 24 maart om 20 uur zaterdag 11 - 18 en 25 maart om 20 uur en woensdag 22 maart om 19 uur. Reservaties via julien_cornelis@hotmail.com of 011/816101 (na 17 uur)