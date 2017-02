Stalker schlagerkoningin: “Ik dacht dat ik kans maakte op seks met Laura Lynn”

Poperingenaar Pascal V. (41) is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor het stalken van schlagerkoningin Laura Lynn en haar entourage.

Voor schlagerzangeres Laura Lynn kwam er gisteren een einde aan een onaangename periode. Van 22 tot en met 25 oktober 2015 en heel de decembermaand lang werd de zangeres gestalkt. Via Facebook verstuurde de beklaagde berichten naar Laura Lynn, naar haar man Matthias Lens en naar de gsm van de fanclub, die beheerd wordt door de moeder van de zangeres uit Ardooie. Soms schreef hij tot 22 berichten na elkaar met vaak een niet mis te verstane en vulgaire boodschap. Alles begon na een ontmoeting op een optreden van Laura Lynn. “Ik ken de showbizzwereld wat en dacht dat ik kans maakte op seks met Laura Lynn”, verklaarde de veroordeelde bij zijn eerste verhoor, waarin hij toegaf dat zijn berichten niet door de beugel kunnen. Pascal V. schreef onder andere dat het onrechtvaardig was dat ze dan geen seks met hem wou en sms’te naar haar moeder dat Laura Lynn vreemdging. Hij reageerde op foto’s op haar profiel en omschreef haar als ‘geil’ of liet weten dat hij tijdens optredens naar haar keek en dan zin kreeg in haar “onderkant”.