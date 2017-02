Zo promoot Axelle Red Hasselt op opmerkelijke wijze

Hasselt - Vier jaar na haar expo in het Modemuseum wil Axelle Red haar stad Hasselt opnieuw in de kijker zetten: ze wordt ambassadrice van Quartier Bleu, het woon- en winkelkwartier in aanbouw aan de Kanaalkom, waar de eerste inwoners begin 2019 hun intrek zullen nemen. “Misschien zal ik giftige reacties krijgen op dit initiatief”, zegt de in Ukkel wonende Hasseltse, “maar ik volg mijn hart. Sterker: ik zal straks eigenaar zijn van een Quartier Bleu-appartement, en ben dus van plan vaker naar Hasselt te komen.”

Quartier Bleu, het had de titel kunnen zijn van een song van Axelle Red, maar dat is het niet. In deze kolommen vertelt Axelle Red in primeur dat ze ambassadrice wordt van het project. “Ik wilde iets kopen in Hasselt”, zegt ze, “en had het erover met de familie Onclin (investeerder in het project, nvdr.), en van het een kwam het ander. Ze zochten een ambassadrice, en omdat mijn band met Hasselt enorm sterk is, was de keuze snel gemaakt.”

Kom je ook in Quartier Bleu wonen?

“Nee, maar ik zal er wel een pied-à-terre hebben. Wat betekent dat ik vaker naar Hasselt zal komen. Normaal doe ik dat één keer per maand, om papa te bezoeken. Dan gaan we ’s avonds weer naar huis omdat er bij papa geen plaats is om met ons vijven te logeren. Maar binnenkort kunnen we dus telkens een heel weekend in Hasselt blijven. Handig ook als ik er mijn vriendinnen wil bezoeken. En mijn kinderen, die zijn ook helemaal mee: ‘Mama, wanneer is dat appartement nu klaar?’ (lacht) Zij kunnen niet wachten om op stap te gaan in Hasselt.”

